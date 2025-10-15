Nel novarese una nuova casa protetta in memoria di Stefania Demarchi
Una nuova casa protetta nel novarese intitolata a Stefania Demarchi, la direttrice del Cisa Ovest Ticino scomparsa nell'estate 2024.La struttura è stata inaugurata venerdì 10 ottobre da Cisa Ovest Ticino e l'associazione Liberazione e Speranza. La casa di protezione di secondo livello prevede. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
Approfondisci con queste news
Novara Musei inaugura giovedì 16 ottobre alle ore 17 la nuova mostra temporanea “Giovanni Fattori. Il paesaggio toscano nelle acqueforti”, in Galleria Giannoni e che espone sette acqueforti ad opera di Giovanni Fattori recentemente restaurate. L'ingresso all' - facebook.com Vai su Facebook