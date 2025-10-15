Tempo di lettura: < 1 minuto Pusher a 14 anni, con 40 dosi di cocaina. E’ quanto hanno scoperto i carabinieri a Castello di Cisterna, nel quartiere di edilizia popolare “Legge 219”. I militari stavano setacciando la zona quando hanno notato un ragazzino passeggiare che si è allarmato quando ha visto la gazzella. I carabinieri lo fermano, il minorenne viene perquisito e trovato in possesso di ben 40 dosi di cocaina pronte per la vendita al dettaglio e di 470 euro in contanti suddivise in banconote di piccolo taglio. Ai carabinieri ha detto che non saprebbe fare altro. Scatta l’arresto per detenzione di droga a fini di spaccio e il trasferimento nel centro di prima accoglienza dei Colli Aminei. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Nel Napoletano pusher a 14 anni: fermato con 40 dosi di cocaina