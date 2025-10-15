Nel mondo del lavoro di oggi si parla molto di nuove competenze ma ce n’è una antica che le attraversa tutte | la consapevolezza Non è un punto di partenza ma un approdo

N el mondo del lavoro di oggi si parla molto di nuove competenze ma ce n’è una “antica” che le attraversa tutte: la consapevolezza. Non è un punto di partenza, ma un approdo – ed è molto meno scontata di quanto si possa pensare. Richiede tempo, coraggio e presenza. E ssere consapevoli significa restare lucidi nel flusso, riconoscere ciò che accade dentro e intorno a noi, trasformare l’esperienza in apprendimento e le azioni in scelte intenzionali. È la competenza che tiene insieme pensiero ed emozione, individuo e sistema, esperienza e significato. L’articolo esplora le quattro principali dimensioni della consapevolezza che fanno la differenza nel lavoro (e non solo): la consapevolezza di sé, quella emotiva, quella relazionale-organizzativa e quella legata alla propria narrazione. 🔗 Leggi su Iodonna.it

