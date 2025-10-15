Nel mondo del lavoro di oggi si parla molto di nuove competenze ma ce n’è una antica che le attraversa tutte | la consapevolezza Non è un punto di partenza ma un approdo

Iodonna.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

N el mondo del lavoro di oggi si parla molto di nuove competenze ma ce n’è una “antica” che le attraversa tutte: la consapevolezza. Non è un punto di partenza, ma un approdo – ed è molto meno scontata di quanto si possa pensare. Richiede tempo, coraggio e presenza. E ssere consapevoli significa restare lucidi nel flusso, riconoscere ciò che accade dentro e intorno a noi, trasformare l’esperienza in apprendimento e le azioni in scelte intenzionali. È la competenza che tiene insieme pensiero ed emozione, individuo e sistema, esperienza e significato. L’articolo esplora le quattro principali dimensioni della consapevolezza che fanno la differenza nel lavoro (e non solo): la consapevolezza di sé, quella emotiva, quella relazionale-organizzativa e quella legata alla propria narrazione. 🔗 Leggi su Iodonna.it

nel mondo del lavoro di oggi si parla molto di nuove competenze ma ce n8217232 una antica che le attraversa tutte la consapevolezza non 232 un punto di partenza ma un approdo

© Iodonna.it - Nel mondo del lavoro di oggi si parla molto di nuove competenze ma ce n’è una “antica” che le attraversa tutte: la consapevolezza. Non è un punto di partenza, ma un approdo

Altri contenuti sullo stesso argomento

mondo lavoro oggi parlaPosto fisso? I giovani di oggi non lo inseguono più: ecco cosa cercano oggi dal lavoro - Non bastano più uno stipendio sicuro e un contratto stabile: nel 2025, chi entra nel mondo del lavoro cerca benessere, crescita professionale, flessibilità, inclusione e uno scopo. Riporta vanityfair.it

mondo lavoro oggi parlaCarlotta Mantovan parla di Fabrizio Frizzi: «Per mia figlia Stella lasciai il lavoro, ora riprendo la mia vita in mano. Il mio compagno? Non ne parlo» - Precisamente a È sempre mezzogiorno, il programma condotto da Antonella Clerici («Lei è come una sorella per ... msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Mondo Lavoro Oggi Parla