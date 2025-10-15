Nel mondo 295 milioni di persone soffrono la fame 140 per un conflitto Una fame che secondo il rapporto diffuso da Cesvi è deliberatamente inflitta attraverso assedi blocchi degli aiuti e distruzione delle infrastrutture agricole

M ilano, 14 ott. (askanews) – La fame come arma di guerra. Non solo a Gaza, accade sempre più spesso negli ultimi anni secondo “Indice globale della fame” del 2025, un rapporto internazionale presentato in Italia da Fondazione Cesvi. Leggi anche › Una pentola vuota sui soocial: gli chef israeliani contro la fame a Gaza Cesvi: «La fame usata come arma in guerra, non solo a Gaza». In tutto il mondo 295 milioni di persone sono colpite da quella che viene definita “fame acuta”, di queste 140 milioni sono nel mezzo di una crisi alimentare a causa di un conflitto. Non solo conseguenza della violenza ma, secondo il rapporto, “deliberatamente inflitta attraverso assedi, blocchi degli aiuti e distruzione delle infrastrutture agricole”. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Nel mondo 295 milioni di persone soffrono la fame, 140 per un conflitto. Una fame che, secondo il rapporto diffuso da Cesvi, è «deliberatamente inflitta attraverso assedi, blocchi degli aiuti e distruzione delle infrastrutture agricole»

