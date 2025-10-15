Nel mondo 295 milioni di persone soffrono la fame 140 per un conflitto Una fame che secondo il rapporto diffuso da Cesvi è deliberatamente inflitta attraverso assedi blocchi degli aiuti e distruzione delle infrastrutture agricole

Iodonna.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

M ilano, 14 ott. (askanews) – La fame come arma di guerra. Non solo a Gaza, accade sempre più spesso negli ultimi anni secondo “Indice globale della fame” del 2025, un rapporto internazionale presentato in Italia da Fondazione Cesvi. Leggi anche › Una pentola vuota sui soocial: gli chef israeliani contro la fame a Gaza Cesvi: «La fame usata come arma in guerra, non solo a Gaza». In tutto il mondo 295 milioni di persone sono colpite da quella che viene definita “fame acuta”, di queste 140 milioni sono nel mezzo di una crisi alimentare a causa di un conflitto. Non solo conseguenza della violenza ma, secondo il rapporto, “deliberatamente inflitta attraverso assedi, blocchi degli aiuti e distruzione delle infrastrutture agricole”. 🔗 Leggi su Iodonna.it

nel mondo 295 milioni di persone soffrono la fame 140 per un conflitto una fame che secondo il rapporto diffuso da cesvi 232 deliberatamente inflitta attraverso assedi blocchi degli aiuti e distruzione delle infrastrutture agricole

© Iodonna.it - Nel mondo 295 milioni di persone soffrono la fame, 140 per un conflitto. Una fame che, secondo il rapporto diffuso da Cesvi, è «deliberatamente inflitta attraverso assedi, blocchi degli aiuti e distruzione delle infrastrutture agricole»

Leggi anche questi approfondimenti

mondo 295 milioni personeOltre 295 milioni di persone nel mondo soffrono la fame acuta - Cesvi presenta la 20esima edizione italiana dell’Indice Globale della Fame (GHI): fame allarmante in 7 Paesi e grave in 35. Segnala vita.it

Fame nel mondo: Cesvi, oltre 295 milioni di persone colpite da fame acuta, “usata come arma di guerra”. A Gaza 461 decessi, di cui 157 bambini - Nel mondo oltre 295 milioni di persone nel mondo soffrono di fame acuta, quasi la metà a causa di conflitti armati. Riporta agensir.it

Fame nel mondo: ne soffrono l’8,2% delle persone/ ONU: “Diminuita dello 0,3%, ma aumentata in Africa e Asia” - L'ultimo rapporto dell'ONU sulla fame nel mondo: i dati sono ulteriormente diminuiti, ma l'Africa e l'Asia restano ben sopra alla media mondiale È stato pubblicato in questi giorni l’ultimissimo ... Segnala ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Mondo 295 Milioni Persone