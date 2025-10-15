Nel Lazio una legge per la famiglia fatta a misura per i ‘provita' | il regalo di Rocca agli antiabortisti
Una legge "doppione" e anticostituzionale quella proposta dalla destra nella Regione Lazio. Un manifesto politico che distrugge l'autodeterminazione delle donne e che favorisce le associazioni pro-vita. Cosa ne pensano la consigliera Pd Marta Bonafoni, Gabriella Marando del Coordinamento consultori donne e libere soggettività del Lazio e Silvana Agatone di Laiga. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Nel Lazio una legge per la famiglia fatta a misura per i ‘provita’: il regalo di Rocca agli antiabortisti - Una posizione condivisa da Silvana Agatone di Laiga Libera associazione italiana ginecologi per l’applicazione della Legge 194: "A riconoscere la maternità come un bene sociale, nella sua prima parte, ... Segnala fanpage.it
Rocca vuole riscrivere le politiche familiari del Lazio, la proposta antiscelta arriva in Consiglio - Il provvedimento, sostenuto da realtà confessionali antiscelta, punta a introdurre articoli in palese contrasto con le leggi nazionali sull’aborto e sui consultori familiari pubblici. Riporta editorialedomani.it
Regione Lazio, il governo Meloni chiede modifiche alla legge urbanistica: Rocca apre per evitare il ricorso alla Consulta - Tre ministeri chiedono modifiche alla norma approvata a luglio: silenzio- ilfattoquotidiano.it scrive