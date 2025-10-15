Nel deserto di Sharm Halloween diventa cena-spettacolo
Una sola notte, sotto il cielo del Sinai, accende l’immaginazione: “Welcome to my World” trasforma Sharm El Sheikh in un racconto di luce e ritmo. Un dinner show esclusivo, nel silenzio del deserto e a un passo dal mare, pensato per chi desidera vivere un’esperienza irripetibile nell’Halloween ’25. Il deserto che diventa palcoscenico Nell’anima del . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Leggi anche questi approfondimenti
Ponte di Ognissanti al caldo? Si vola a Sharm! Sharm El Sheikh 5? con volo diretto da Bari, Napoli, Roma, Milano e Bologna. 7 giorni di sole, relax e divertimento a un prezzo da paura! Goditi un soggiorno da sogno tra mare cristallino, deserto e comfort - facebook.com Vai su Facebook