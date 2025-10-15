Merlino guida i lettori nello spazio e nel tempo nel nuovo libro di Tyson (Raffaello Cortina Editore), tra scienza e umorismo. In questa nuova avventura alla scoperta del cosmo, Neil deGrasse Tyson si avvale dell’aiuto di una guida d’eccezione: Merlino, esploratore dello spazio e del tempo proveniente dalla galassia di Andromeda. Testimone di alcuni tra i più importanti eventi scientifici della storia dell’umanità, Merlino annovera tra i suoi amici scienziati famosi come Leonardo, Newton, Einstein e Hubble. I suoi incontri con questi personaggi arricchiscono le risposte alle domande di lettori di ogni età su fenomeni come la gravità, la luce, lo spazio e il tempo, senza mai abbandonare il rigore scientifico. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Neil deGrasse Tyson torna con “Il viaggio di Merlino”