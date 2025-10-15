Negozi al Palasport slitta l’inaugurazione | Dubbi su Esselunga si apre a marzo 2026

Ilsecoloxix.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lettera di Genova Sviluppo alle società che investiranno. Tempi più lunghi per le incertezze sulle licenze alimentari. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

negozi al palasport slitta l8217inaugurazione dubbi su esselunga si apre a marzo 2026

© Ilsecoloxix.it - Negozi al Palasport, slitta l’inaugurazione: “Dubbi su Esselunga, si apre a marzo 2026”

Contenuti che potrebbero interessarti

negozi palasport slitta l8217inaugurazioneNegozi al Palasport, slitta l’inaugurazione: “Dubbi su Esselunga, si apre a marzo 2026” - Tempi più lunghi per le incertezze sulle licenze alimentari ... Secondo ilsecoloxix.it

Cerca Video su questo argomento: Negozi Palasport Slitta L8217inaugurazione