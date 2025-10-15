Negozi al Palasport slitta l’inaugurazione | Dubbi su Esselunga si apre a marzo 2026
Lettera di Genova Sviluppo alle società che investiranno. Tempi più lunghi per le incertezze sulle licenze alimentari. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
Contenuti che potrebbero interessarti
"Il signore alla Foce getta lo sguardo oltre il Palasport, là, dove c’è il Waterfront di Renzo Piano, quel grande, grandissimo progetto che, ricordo quando l’architetto lo presentò, suscitò un grande entusiasmo, nella politica che lo sosteneva con vigore e negli sp - facebook.com Vai su Facebook
Ieri sera il Valencia ha battuto la Virtus, giocando, come sempre, una pallacanestro spettacolare. Ma la notizia che colpisce di più non è di certo questa. Ieri sera abbiamo potuto vedere per la prima volta la Roig Arena, il nuovo palasport da 16.000 posti appen - X Vai su X
Negozi al Palasport, slitta l’inaugurazione: “Dubbi su Esselunga, si apre a marzo 2026” - Tempi più lunghi per le incertezze sulle licenze alimentari ... Secondo ilsecoloxix.it