Nebrodi | lago Tre Arie e rifugio in trekking

“Etna e Dintorni” propone per sabato 18 ottobre un’escursione tra i Nebrodi fino al Lago Trearie, passando attraverso il Rifugio Trearie. Si parte da fiume Saracena, e ci si immerge nel cuore dei Nebrodi lungo un sentiero che conduce alla Masseria Tre Arie, dove sorge l’omonimo rifugio e. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it