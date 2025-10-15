Nebrodi | lago Tre Arie e rifugio in trekking
“Etna e Dintorni” propone per sabato 18 ottobre un’escursione tra i Nebrodi fino al Lago Trearie, passando attraverso il Rifugio Trearie. Si parte da fiume Saracena, e ci si immerge nel cuore dei Nebrodi lungo un sentiero che conduce alla Masseria Tre Arie, dove sorge l’omonimo rifugio e. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
"RIFLESSI DI LUNA SUL LAGO" Escursione pomeridiano/notturna condotta dal Socio Daniele Lo Monaco Con la partecipazione della nostra Sottosezione di Randazzo. Area geografica: Nebrodi. #caicatania #escursionismo #nebrodi #maulazzo #lagomaulaz - facebook.com Vai su Facebook