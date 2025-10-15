Neapolis Marathon varato il dispositivo traffico | tutte le strade interessate dalla chiusura

Tempo di lettura: 3 minuti Domenica 19 ottobre, per l’evento Neapolis Marathon, è istituito un dispositivo temporaneo di circolazione in vigore dalle ore 7:00 fino a cessate esigenze: a) divieto di transito veicolare eccetto i veicoli di emergenza e di soccorso, delle Forze dell’Ordine e degli organizzatori, lungo il percorso dell’evento “ Neapolis Marathon”, che interesserà le seguenti strade e piazze: Piazza del Plebiscito – Via Cesario Console – Via Santa Lucia – Via Chiatamone – Via Arcoleo – Piazza Vittoria – Via Francesco Caracciolo – Rotonda Diaz – Largo Sermoneta – Via Sannazaro – Piazza Sannazaro – Viale Antonio Gramsci – Piazza della Repubblica – Via Riviera di Chiaia (carreggiata che conduce in piazza Vittoria nel tratto compreso tra via Giambattista Pergolesi e piazza della Repubblica) – Viale Anton Dohrn – Galleria della Vittoria (anticipato alle ore 05:00) – Via Ammiraglio Ferdinando Acton – Giardini Molosiglio – Via Cristoforo Colombo – Via Nuova Marina – Via Amerigo Vespucci – Rotonda di Corso Arnaldo Lucci – Via Ponte della Maddalena – Rotonda Sant’Erasmo – Via Alessandro Volta – Via Marchese Campodisola – Via Agostino Depretis – Piazza Bovio – Corso Umberto I – Piazza Nicola Amore – Piazza Municipio – Via Vittorio Emanuele III – Via San Carlo – Piazza Trieste e Trento; b) divieto di transito veicolare in: via Solitaria, piazzetta Salazar e rampe Paggeria, eccetto i veicoli dei residenti, dei disabili muniti di contrassegno H, di emergenza e di soccorso e delle Forze dell’Ordine che potranno circolare a senso unico alternato; c) senso unico di circolazione: c. 🔗 Leggi su Anteprima24.it