‘Ndrangheta impero economico sotto scacco | confiscati 45 milioni a un imprenditore
Bologna, 15 ottobre 2025 – Un impero economico da 45 milioni di euro, costruito secondo gli inquirenti su basi illecite, è stato definitivamente confiscato a un imprenditore calabrese operante anche in Emilia-Romagna e ritenuto vicino alla ’ndrina Mazzaferro di Marina di Gioiosa Ionica. La misura, eseguita dai finanzieri del comando provinciale della Guardia di finanza di Bologna, arriva dopo la sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello e confermata dalla Cassazione. Il provvedimento, divenuto ormai definitivo, riguarda un vasto patrimonio distribuito tra Emilia-Romagna e Calabria: otto immobili tra Ravenna e Cosenza, 28 terreni per un’estensione complessiva di circa 30mila metri quadrati, sei auto e sedici partecipazioni societarie con relativi compendi aziendali nelle province di Bologna e Ravenna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
