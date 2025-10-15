' Ndrangheta a Bologna 8 arresti e sequestro di beni per 1,5 milioni | i dettagli dell' operazione Bononia gate

Notizie.virgilio.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Otto arresti e sequestri per 1,5 milioni a Bologna: sgominata un'associazione dedita a truffe, bancarotta e riciclaggio con legami mafiosi. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

ndrangheta a bologna 8 arresti e sequestro di beni per 15 milioni i dettagli dell operazione bononia gate

© Notizie.virgilio.it - 'Ndrangheta a Bologna, 8 arresti e sequestro di beni per 1,5 milioni: i dettagli dell'operazione Bononia gate

Leggi anche questi approfondimenti

ndrangheta bologna 8 arresti‘Ndrangheta a Bologna, 8 arresti e sequestri per oltre un milione di euro - Operazione "Bononia Gate" contro la 'ndrangheta di Dia e Polizia, tra Emilia Romagna, Calabria, Campania e Lazio. quotidianodelsud.it scrive

ndrangheta bologna 8 arresti'Ndrangheta a Bologna, 8 arresti e sequestro di beni per 1,5 milioni: i dettagli dell'operazione Bononia gate - Otto arresti e sequestri per 1,5 milioni a Bologna: sgominata un'associazione dedita a truffe, bancarotta e riciclaggio con legami mafiosi. Da virgilio.it

ndrangheta bologna 8 arresti‘Ndrangheta nelle aziende a Roma e Bologna, 8 arresti e sequestri per 1,5 milioni - Sono otto le persone destinatarie delle ordinanze di custodia cautelare personale eseguite questa mattina da circa cento poliziotti in Emilia- Segnala poliziadistato.it

Cerca Video su questo argomento: Ndrangheta Bologna 8 Arresti