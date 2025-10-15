' Ndrangheta a Bologna 8 arresti e sequestro di beni per 1,5 milioni | i dettagli dell' operazione Bononia gate

Otto arresti e sequestri per 1,5 milioni a Bologna: sgominata un'associazione dedita a truffe, bancarotta e riciclaggio con legami mafiosi. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - 'Ndrangheta a Bologna, 8 arresti e sequestro di beni per 1,5 milioni: i dettagli dell'operazione Bononia gate

#Ndrangheta, l’ombra dei #Piromalli sui parcheggi dell’aeroporto di #Bologna – I NOMI di @GiorgioCurcio - X Vai su X

Sette anni e due mesi a Rosita Grande Aracri, figlia di Francesco, boss della 'ndrangheta, da tempo trapiantata nel Reggiano. "Dava costante contributo alla vita dell'associazione mafiosa": la sentenza è stata pronunciata dal Gup del tribunale di Bologna, - facebook.com Vai su Facebook

‘Ndrangheta a Bologna, 8 arresti e sequestri per oltre un milione di euro - Operazione "Bononia Gate" contro la 'ndrangheta di Dia e Polizia, tra Emilia Romagna, Calabria, Campania e Lazio. quotidianodelsud.it scrive

'Ndrangheta a Bologna, 8 arresti e sequestro di beni per 1,5 milioni: i dettagli dell'operazione Bononia gate - Otto arresti e sequestri per 1,5 milioni a Bologna: sgominata un'associazione dedita a truffe, bancarotta e riciclaggio con legami mafiosi. Da virgilio.it

‘Ndrangheta nelle aziende a Roma e Bologna, 8 arresti e sequestri per 1,5 milioni - Sono otto le persone destinatarie delle ordinanze di custodia cautelare personale eseguite questa mattina da circa cento poliziotti in Emilia- Segnala poliziadistato.it