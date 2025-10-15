Nato vertice dei ministri della Difesa a Evere sul tavolo rafforzamento misure contro nemico inesistente russo Rutte | Droni? Non sempre da abbattere
Oggi i 32 ministri della Difesa dei Paesi membri si riuniranno al quartier generale della Nato per discutere di spese militari, e difesa Ucraina. Intanto Trump continua a puntare il dito contro la Spagna: "Non aumenta le spese belliche? Imporremo tariffe" È previsto per oggi, 15 ottobre, ad E. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Ucraina, oggi a Bruxelles il vertice dei ministri della Difesa della Nato – La diretta - L’Ucraina e la difesa comunitaria saranno oggi, 15 ottobre 2025, i temi al centro del vertice dei 32 ministri della Difesa della Nato in programma a Evere, alla periferia di Bruxelles. Lo riporta msn.com
Vertice NATO: Analisi della Spesa Militare e della Situazione in Ucraina tra i Ministri della Difesa - Recentemente, il quartier generale della Nato ha ospitato un importante incontro tra i ministri della difesa dei vari paesi membri. Riporta notizie.it
Nato-toppmötet: Försvarsministrarna granskar militärutgifter och situationen i Ukraina - Recentemente, il quartier generale della Nato ha ospitato un importante incontro tra i försvarsministrar dei vari paesi membri. Lo riporta notizie.it