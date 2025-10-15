“Ci sono state molte domande sulla capacità della Nato di garantire che, se dovesse succedere qualcosa nel nostro spazio aereo, possiamo agire con decisione se necessario, e possiamo. Alcuni dicono, non all’interno della Nato, ma a volte nel dibattito pubblico, che se un aereo, un aereo russo, intenzionalmente o meno, entra nello spazio aereo Nato, bisogna comunque abbatterlo. E io non sono d’accordo. Penso che si debba essere assolutamente convinti del fatto se rappresenti una minaccia o meno. Se rappresenta una minaccia, possiamo fare tutto il necessario per evitare che la minaccia si concretizzi. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Nato, Rutte: “Violazioni aerei russi? Noi capaci di reagire ma non dobbiamo abbatterli subito”