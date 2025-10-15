Nato Rutte | Violazioni aerei russi? Noi capaci di reagire ma non dobbiamo abbatterli subito

“Ci sono state molte domande sulla capacità della Nato di garantire che, se dovesse succedere qualcosa nel nostro spazio aereo, possiamo agire con decisione se necessario, e possiamo. Alcuni dicono, non all’interno della Nato, ma a volte nel dibattito pubblico, che se un aereo, un aereo russo, intenzionalmente o meno, entra nello spazio aereo Nato, bisogna comunque abbatterlo. E io non sono d’accordo. Penso che si debba essere assolutamente convinti del fatto se rappresenti una minaccia o meno. Se rappresenta una minaccia, possiamo fare tutto il necessario per evitare che la minaccia si concretizzi. 🔗 Leggi su Lapresse.it

