Nato Pistorius | La Germania investirà 10 miliardi di euro in droni
La Germania intende ampliare significativamente i suoi sforzi di difesa e il governo tedesco investirà dieci miliardi di euro per l’ acquisto di tutti i tipi di droni nei prossimi anni. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa tedesco, Boris Pistorius, a margine della riunione Nato a Bruxelles. In precedenza, Pistorius aveva annunciato che la Germania avrebbe anche aumentato il suo contributo alla sorveglianza dello spazio aereo Nato nell’Europa orientale e inviato caccia Eurofighter in Polonia per voli di pattugliamento. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Approfondisci con queste news
#NATO La Germania schiererà degli #Eurofighter nella base militare polacca di Malbork per proteggere il fianco orientale dell'Alleanza Atlantica. Investirà inoltre 10 miliardi in droni. Lo ha annunciato il ministro della Difesa Pistorius a margine della riunione - X Vai su X
askanews. . #Rutte : #NATO e #Ue lavorano insieme per scudo di #droni in Europa - facebook.com Vai su Facebook
Nato, Pistorius: "La Germania investirà 10 miliardi di euro in droni" - (LaPresse) La Germania intende ampliare significativamente i suoi sforzi di difesa e il governo tedesco investirà dieci miliardi di euro ... Riporta stream24.ilsole24ore.com