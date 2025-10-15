Nato Pistorius | La Germania investirà 10 miliardi di euro in droni

La Germania intende ampliare significativamente i suoi sforzi di difesa e il governo tedesco investirà dieci miliardi di euro per l’ acquisto di tutti i tipi di droni nei prossimi anni. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa tedesco, Boris Pistorius, a margine della riunione Nato a Bruxelles. In precedenza, Pistorius aveva annunciato che la Germania avrebbe anche aumentato il suo contributo alla sorveglianza dello spazio aereo Nato nell’Europa orientale e inviato caccia Eurofighter in Polonia per voli di pattugliamento. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

