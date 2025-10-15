Nato Pentagono | ‘tutti gli alleati aiutino Kiev senza scrocconi’
BRUXELLES, 15 OTT – “Un meccanismo fondamentale per raggiungere la pace in Ucraina è l’elenco delle priorità della Nato per l’Ucraina o l’iniziativa di finanziamento Purl. Si tratta di un processo rigoroso che finora si è dimostrato efficace. Gli alleati affermano spesso che la sicurezza dell’Ucraina è sinonimo di sicurezza europea. Ebbene, è giunto il. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
News recenti che potrebbero piacerti
Newsroomrai. . Dal Pentagono che diventa “il ministero della guerra” all’incontro tra #Trump e #Putin in #Alaska, fino ai droni russi che sorvolano i cieli della Nato. L’estate che è appena passata è stata piena di eventi tanto sconvolgenti quanto significativi. Ab - facebook.com Vai su Facebook
Jet russi su Alaska e Lettonia. Altissima la tensione tra i Paesi della NATO, pronta ad agire. "Ora Putin si fermi", dice Trump e il Pentagono riunisce i vertici militari. "Se sparate è guerra", minacciano gli ambasciatori di Mosca in Europa. @ragazzitahrir #GR1 - X Vai su X
Caccia Nato intercettano cinque jet russi vicino alla Lettonia. Capo Pentagono convoca in Virginia centinaia di generali - «L’Ucraina sarebbe pronta a sferrare una offensiva contro la Russia per cui sarebbe necessario il sostegno degli Stati Uniti», rivela il Wall Street Journal, citando elementi di intelligence forniti ... Riporta ilsole24ore.com