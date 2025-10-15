BRUXELLES, 15 OTT – “Un meccanismo fondamentale per raggiungere la pace in Ucraina è l’elenco delle priorità della Nato per l’Ucraina o l’iniziativa di finanziamento Purl. Si tratta di un processo rigoroso che finora si è dimostrato efficace. Gli alleati affermano spesso che la sicurezza dell’Ucraina è sinonimo di sicurezza europea. Ebbene, è giunto il. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Nato, Pentagono: ‘tutti gli alleati aiutino Kiev, senza scrocconi’