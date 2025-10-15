Nato Londra | Putin non abbia dubbi se minacciati reagiremo

Trump: "Deluso dal leader del Cremlino, non capisco perché stia continuando la guerra". Zelensky venerdì a Washington: sul tavolo i missili Tomahawk. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Nato, Londra: "Putin non abbia dubbi, se minacciati reagiremo"

Londra: «Se dovremo affrontare jet russi nei cieli Nato, lo faremo». Putin: «Siamo in grado di rispondere alle minacce»

Le notizie del giorno, Londra: “Putin non abbia dubbi, se minacciati reagiremo”. Times of Israel: “Oggi Hamas restituirà altri 4 corpi” - 55 Londra: “Putin non abbia dubbi, se minacciati reagiremo” “Le incursioni di Vladimir Putin all’interno del territorio alleato ... Si legge su blitzquotidiano.it

Putin: «La guerra in Ucraina? Potremmo colpire le centrali nucleari di Kiev. Tutti i paesi della Nato sono contro di noi» Rutte: lo Zar può colpire anche Roma e Londra - «Viviamo un tempo in cui tutto sta cambiando molto velocemente» e bisogna essere «pronti a tutto quello che può succedere». Riporta ilmessaggero.it

Nato, i timori su Putin: «Può colpire anche Roma». Lo zar: «Pensate a voi» - I più avanzati missili russi possono colpire ... Secondo ilgazzettino.it