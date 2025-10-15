Nato il 6 novembre 2007 gioca terzino | sabato il debutto Spinelli titolare prima di compiere 18 anni | Che sorpresa da parte di Miramari

Non ha ancora la patente e non ha conseguito la maturità, ma ha esordito da titolare in serie C contro una squadra di storia e valore come la Ternana. Si può riassumere così il debutto del forlivese – anche di nascita – Alessandro Spinelli, terzino sinistro classe 2007 che mister Miramari ha schierato nell’undici iniziale lo scorso sabato al ‘Morgagni’ contro i rossoverdi. "Già in settimana c’era il sentore di un esordio, ma di sicuro non dall’inizio", scandisce il numero 14 biancorosso. Poi continua: "Il mister mi aveva detto di star pronto e che ci sarebbe stata la possibilità di entrare. Poi il giorno prima della partita mi ha comunicato che avrei giocato titolare. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

