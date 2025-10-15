Nato e Ue due tavoli e un’unica direzione Rafforzare la sicurezza europea
Bruxelles è tornata oggi al centro della politica di sicurezza occidentale. Nella capitale belga si sono svolte in parallelo la riunione dei ministri della Difesa della Nato e quella del Consiglio Ue in formato esteri-difesa, due appuntamenti distinti ma intrecciati dall’obiettivo di garantire continuità al sostegno militare all’Ucraina e rafforzare la protezione del continente di fronte alle nuove minacce aeree. L’Italia, rappresentata da Guido Crosetto, ha preso parte ai lavori dell’Alleanza e ai contatti europei, in una giornata che ha misurato la coesione del fronte atlantico. La Nato rafforza la difesa aerea e il coordinamento con l’Ue Nel quartier generale della Nato a Evere, vicino Bruxelles, si è tenuta la riunione dei ministri della Difesa dei 32 Paesi alleati, preceduta da un incontro informale con l’Ucraina. 🔗 Leggi su Formiche.net
