Nativi Americani Guida a Miti Leggende e Preghiere | un invito ad ascoltare le cosmologie indigene

Ci sono libri che non si limitano a informare: aprono passaggi, chiedono attenzione e restitucono dignità alle voci che raccontano. Nativi Americani. Guida a Miti, Leggende e Preghiere – Abitare il mistero, decolonizzare lo sguardo di Raffaella Milandri appartiene a questa famiglia: una ricognizione ampia e accessibile sulle tradizioni spirituali e mitologiche dei Popoli Indigeni . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com © Periodicodaily.com - “Nativi Americani. Guida a Miti, Leggende e Preghiere”: un invito ad ascoltare le cosmologie indigene

