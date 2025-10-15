nasce la prima acqua proteica made in italy pronta da bere

Zero zuccheri, zero lattosio, zero conservanti. E 17 grammi di proteine Whey in una bottiglia da mezzo litro. Si chiama NOW ed è la prima acqua proteica italiana pronta da bere, lanciata dalla startup innovativa Not Ordinary Water. Il prodotto è pensato per chi cerca prestazioni, salute e praticità in un solo gesto: idratarsi e nutrirsi senza rinunciare al gusto né alla qualità. Un’alternativa agli shake. NOW è una vera e propria rivoluzione nel settore delle bevande funzionali: unisce la leggerezza dell’acqua all’apporto nutrizionale delle proteine Whey, superando i limiti degli shake proteici tradizionali, spesso complicati da preparare e poco pratici per chi ha poco tempo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

