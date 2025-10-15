Nasce a Modena l' Accademia delle Arti e dei Mestieri del Teatro in Carcere

Modenatoday.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un percorso di formazione per acquisire i mestieri del palcoscenico, trasformando il tempo della detenzione in una concreta opportunità di reinserimento professionale e sociale. , un progetto unico nel suo genere, ideato e. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

nasce modena accademia artiOLTRE LE SBARRE, AL SANT’ANNA NASCE L’ACCADEMIA DELLE ARTI E DEI MESTIERI - Nel video l’intervista a: – Orazio Sorrentini, Direttore del Carcere di Modena – Stefano Tè, Direttore Artistico del Teatro Dei Venti – Silvio De Gregorio, Provveditore dell’Amministrazione Penitenzia ... Scrive tvqui.it

