Nasce a Modena l' Accademia delle Arti e dei Mestieri del Teatro in Carcere
Un percorso di formazione per acquisire i mestieri del palcoscenico, trasformando il tempo della detenzione in una concreta opportunità di reinserimento professionale e sociale.
OLTRE LE SBARRE, AL SANT'ANNA NASCE L'ACCADEMIA DELLE ARTI E DEI MESTIERI - Nel video l'intervista a: – Orazio Sorrentini, Direttore del Carcere di Modena – Stefano Tè, Direttore Artistico del Teatro Dei Venti – Silvio De Gregorio, Provveditore dell'Amministrazione Penitenzia