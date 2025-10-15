Nasce a Magione il Polo Agroalimentare Cooperativo | Molini Popolari inaugura il nuovo oleificio e lancia il racconto della Vera Filiera
Un investimento da 550.000 euro, una capacità produttiva raddoppiata e una nuova filosofia di marca che sostituisce il “giullare” con il “cantastorie”. Con l’inaugurazione del nuovo Oleificio di Magione, la Molini Popolari Riuniti (MPR) non solo completa il Polo Agroalimentare Cooperativo del. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
