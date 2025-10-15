NAS Carabinieri Catania | maxi sequestro di alimenti e chiusura di una piattaforma di surgelati

Operazione per la tutela della sicurezza alimentare. Il NAS dei Carabinieri di Catania, nell'ambito delle attività volte a garantire la sicurezza alimentare e la tutela della salute pubblica, ha condotto un'importante ispezione presso una piattaforma logistica di prodotti surgelati situata nella provincia etnea. L'operazione è stata svolta in collaborazione con il Dipartimento di Prevenzione Veterinaria, lo SPRESAL e il Servizio di Igiene Pubblica dell'ASP territorialmente competente. Prodotti in cattivo stato di conservazione. Durante il controllo, i militari hanno scoperto una cella frigorifera contenente 110.

