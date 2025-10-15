Narcos 22enne trovato con 16 milioni di euro di sostanza | volevo aiutare la mia famiglia povera

Dailynews24.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo che i carabinieri hanno scoperto duecento chili di cocaina all’interno del suo appartamento, K. P., 22 enne di origine albanese, è stato arrestato. Il ragazzo, attualmente nel carcere di Rebibbia, è accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, ricettazione e possesso illegale di armi. “Volevo aiutare la mia famiglia povera” – Davanti . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

narcos 22enne trovato 16Kristian, il narcos 22enne trovato con 16 milioni di euro di sostanza: “volevo aiutare la mia famiglia povera” - Dopo che i carabinieri hanno scoperto duecento chili di cocaina all'interno del suo appartamento, Kristian Preni, 22 enne di origine albanese, è stato ... Da dailynews24.it

narcos 22enne trovato 16Kristian, il narcos 22enne trovato con 16 milioni di euro di cocaina: “Volevo aiutare la mia famiglia povera” - Kristian, 22 anni, di origine albanese, arrestato a Roma dopo il sequestro di 200 chili di cocaina nel suo appartamento di Tor Vergata, si è difeso davanti ... Da fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Narcos 22enne Trovato 16