Napoli una stagione dal doppio volto | questa cosa preoccupa Conte

Calcionews24.com | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Napoli di Antonio Conte sta vivendo un avvio di stagione dal doppio volto: un attacco prolifico che maschera, in parte, alcune fragilità difensive. Come sottolinea l’analisi del Corriere dello Sport odierno, «forse, come dice Conte, il Napoli deve riacquistare il senso utile ad annusare l’odore acre di un pericolo in arrivo – alias crescere . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

