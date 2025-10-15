Napoli una stagione dal doppio volto | questa cosa preoccupa Conte

Il Napoli di Antonio Conte sta vivendo un avvio di stagione dal doppio volto: un attacco prolifico che maschera, in parte, alcune fragilità difensive. Come sottolinea l’analisi del Corriere dello Sport odierno, «forse, come dice Conte, il Napoli deve riacquistare il senso utile ad annusare l’odore acre di un pericolo in arrivo – alias crescere . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Napoli, una stagione dal doppio volto: questa cosa preoccupa Conte

Approfondisci con queste news

Ohhhh Kevin De Bruuuuuyne Che inizio di stagione per il belga: 12 partite, 11 timbri! #TuttoNapoli #ForzaNapoliSempre #SerieA #Conte #SscNapoli #Partenope #DeBruyne #McTominay - facebook.com Vai su Facebook

? Vivi la stagione da protagonista! Hai ancora la possibilità di sottoscrivere l’abbonamento, fallo ora sul sito http://napolibasketball.com e su Vivaticket! #NapoliBasketball | #DestinationNapoli - X Vai su X

Napoli, Conte: "Il doppio impegno tra campionato e Champions nel nostro percorso è nuovo, non siamo abituati dallo scorso anno" - "Il doppio impegno tra campionato e Champions nel nostro percorso è nuovo, non siamo abituati dallo scorso anno. Scrive msn.com

Doppio Hojlund e il Napoli vola. Battuto lo Sporting - L'attaccante danese mattatore del debutto casalingo degli azzurri in Champions League. Segnala rainews.it

Napoli, doppio piano per l’attacco: Grealish, Sterling o... Raspadori - Senza fretta, avendo già completato gran parte del lavoro, il Napoli farà le sue valutazioni prima di scegliere il nuovo attaccante che può andare a completare la batteria degli esterni dopo l'arrivo ... Segnala corrieredellosport.it