Napoli tre nuove interdittive antimafia | stop a ditte alimentari e del commercio auto
Il Prefetto Michele di Bari rafforza l’azione di prevenzione con tre nuove interdittive antimafia aziende ritenute a rischio condizionamento criminale. L’obiettivo è tutelare l’economia legale e la libera concorrenza. Prosegue senza sosta l’attività di prevenzione e contrasto alle infiltrazioni della criminalità organizzata nel tessuto economico partenopeo. Nei giorni scorsi, il Prefetto di Napoli, Michele di . 🔗 Leggi su 2anews.it
News recenti che potrebbero piacerti
Tre nuove interdittive antimafia: tre le aziende colpite. Ecco in quali settori operano - Nell'ambito dell'attività di prevenzione antimafia, avviata dalla Prefettura di Napoli con il supporto delle forze dell'ordine e della Divisione investigativa Antimafia, nei giorni scorsi il prefetto ... Scrive napolitoday.it
Tre nuove interdittive antimafia del prefetto Michele di Bari tra Napoli, Casandrino e Afragola - Nell'ambito dell'attività di prevenzione antimafia, avviata dalla Prefettura con il supporto delle Forze dell'ordine e della Divisione Investigativa Antimafia, nei giorni ... Secondo msn.com
Napoli, istituite altre cinque nuove “zone rosse”: aumentano controlli anti movida - Dopo la sparatoria di piazza Bellini e lo stupro di Porta Capuana, la Prefettura di Napoli istituisce cinque nuove «zone rosse» per controllare la movida. Lo riporta msn.com