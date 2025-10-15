Napoli | ti hanno clonato la carta di credito clicca qui per accedere al tuo conto Truffe online una base per il phishing scoperta dai Carabinieri
Smantellata a Napoli una banda specializzata in phishing: cinque arresti tra giovani truffatori che miravano soprattutto agli anziani. Vico Campagnari, cuore di Napoli. Tre passi da piazza Mercato, due dal centralissimo corso Umberto I. Una strada stretta, palazzi schierati uno di fronte all’altro, legati dai fili per stendere la biancheria. Sulla parete all’incrocio con via Mattei una massima giurisprudenziale tutta napoletana. Inchiostro rosso non su tela ma su legno, davanti ai cassonetti dei rifiuti: “Vietato scaricare, pena denuncia disastro ambientale”. I carabinieri del nucleo operativo Stella osservano quel cartello e sorridono ma non perdono la concentrazione. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Controlli della Polizia locale al largo Maradona, a #Napoli. Durante l’operazione, sono stati sequestrati cinque carretti per la vendita di bevande, trovati abbandonati e incatenati al suolo pubblico, senza alcuna autorizzazione. Sotto chiave anche due esercizi c - facebook.com Vai su Facebook
“Ti hanno clonato la carta di credito, clicca qui”. Truffe online, 3 arresti - Una strada stretta, palazzi schierati uno di fronte all’altro, legati dai fili per stende ... Si legge su cronacaflegrea.it
"Ti hanno clonato la carta di credito, accedi qui al tuo conto": scoperta maxi truffa, cinque indagati - In un appartamento di vico Campagnari a Napoli centro, in cinque avevano messo in piedi un sistema per frodare (soprattutto) degli anziani ... Scrive napolitoday.it
Napoli, smantellata centrale del phishing: tre arresti e due denunce - Nel cuore del centro storico, a Vico Campagnari, i Carabinieri scoprono una base operativa per truffe online: finti operatori bancari contattavano le vittime, soprattutto anziani, per sottrarre dati e ... Si legge su agro24.it