Napoli sprint scudetto anche nel turismo Ma che polemiche sul Largo Maradona
Secondo i dati (Istat e Dmo), nel capoluogo partenopeo sono aumentati i visitatori esterni sin dal primo titolo conquistato dalla squadra di Spalletti. Superando città turistiche per eccellenza come Roma, Venezia e Firenze. E la zona del murale dedicato a Diego è una delle mete preferite. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Scopri altri approfondimenti
Cialda Sprint Napoli - facebook.com Vai su Facebook
Napoli, sprint scudetto anche nel turismo. Ma che polemiche sul "Largo Maradona" - Secondo i dati (Istat e Dmo), nel capoluogo partenopeo sono aumentati i visitatori esterni sin dal primo titolo conquistato dalla squadra di Spalletti. Lo riporta msn.com
Napoli Campione d'Italia, presentato il francobollo celebrativo del quarto scudetto - Il francobollo raffigura due mani che sollevano una coppa davanti a una folla di tifosi festanti, con ai lati in alto i loghi della squadra del Napoli e dello scudetto tricolore. Da tg24.sky.it
Scudetto del Napoli: un francobollo speciale celebre l'impresa partenopea - Sullo sfondo gli spalti gremiti di tifosi festanti e in primo piano due mani che sollevano al cielo la coppa simbolo del campionato di Serie A. Secondo sportmediaset.mediaset.it