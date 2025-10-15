Napoli serve un vice Di Lorenzo | è pronto l' assalto bis a Juanlu

Gazzetta.it | 15 ott 2025

L'accordo col Siviglia era ad un passo in estate, poi l'infortunio di Lukaku aveva cambiato le priorità. Per il laterale destro ci sono sul piatto 18 milioni e un quinquennale a 2 milioni.

napoli serve un vice di lorenzo 232 pronto l assalto bis a juanlu

© Gazzetta.it - Napoli, serve un vice Di Lorenzo: è pronto l'assalto bis a Juanlu

