Napoli sequestri al Largo Maradona | tra legalità e leggenda l’anima vera della città
"> Diego, da lassù, probabilmente si sarà fatto una delle sue risate. Come scrive Massimiliano Gallo sul Corriere dello Sport, difficilmente il Pibe de Oro si sarebbe offeso per ciò che è accaduto ieri al Largo Maradona, dove la polizia municipale ha effettuato sequestri e sanzioni per attività abusive e occupazioni irregolari di suolo pubblico. Un’operazione che ha riportato alla luce la vecchia e mai risolta questione dell’economia sommersa napoletana, quella che da secoli si muove sul confine tra arte di arrangiarsi e illegalità. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
