Napoli sequestri al Largo Maradona | tra legalità e leggenda l’anima vera della città

Diego, da lassù, probabilmente si sarà fatto una delle sue risate. Come scrive Massimiliano Gallo sul Corriere dello Sport, difficilmente il Pibe de Oro si sarebbe offeso per ciò che è accaduto ieri al Largo Maradona, dove la polizia municipale ha effettuato sequestri e sanzioni per attività abusive e occupazioni irregolari di suolo pubblico. Un'operazione che ha riportato alla luce la vecchia e mai risolta questione dell'economia sommersa napoletana, quella che da secoli si muove sul confine tra arte di arrangiarsi e illegalità.

