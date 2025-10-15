Napoli scoperta centrale delle truffe online in un vicolo | tre arresti e due denunce

Operazione dei Carabinieri del Nucleo Operativo Stella nel centro di Napoli. In un appartamento di Vico Campagnari, a pochi passi da piazza Mercato e corso Umberto I, i militari hanno individuato una vera e propria centrale operativa per truffe informatiche.   . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

Napoli, scoperta centrale delle truffe online in un vicolo: tre arresti e due denunce

