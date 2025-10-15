Napoli scoperta base per truffe online | 3 arresti e 2 denunce per phishing bancario

NAPOLI, 15 OTTOBRE 2025 – “Ti hanno clonato la carta di credito, clicca qui per accedere al tuo conto”. Era questo il messaggio con cui un gruppo di truffatori, fingendosi impiegati di istituti bancari, ingannava ignari correntisti per carpirne i dati personali e bancari. I carabinieri del nucleo operativo Stella hanno scoperto la base operativa del gruppo in vico Campagnari, nel cuore di Napoli, a pochi passi da piazza Mercato e corso Umberto I. Durante un blitz, i militari hanno sorpreso cinque persone all’interno di un appartamento trasformato in centro per attività di phishing. Uno dei presenti ha tentato invano di nascondere un computer portatile sotto il letto, subito recuperato dai carabinieri insieme a cinque smartphone utilizzati per le comunicazioni. 🔗 Leggi su Primacampania.it © Primacampania.it - Napoli, scoperta base per truffe online: 3 arresti e 2 denunce per phishing bancario

