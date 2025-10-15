Napoli protesta con Maradona | tutto chiuso allo storico murale
I cittadini e i turisti andati "in pellegrinaggio" sotto lo storico murale di Diego Armando Maradona nei Quartieri Spagnoli di Napoli hanno trovato una spiacevole sorpresa: "largo Maradona" è stato completamente avvolto da un telo blu che ne impedisce la visuale. È un'azione di protesta organizzata dai gestori dell'area, in seguito a un intervento della polizia municipale che li ha sanzionati sequestrando cinque carretti per la vendita di bevande e due esercizi commerciali. Sulla vicenda è intervenuto l'avvocato del gestore, Angelo Pisani: "I gestori organizzatori del sito hanno deciso di chiudere per protesta, perché stanchi di essere sempre additati come coloro i quali creano fastidio e non rispettano le regole, quando invece hanno sempre rispettato tutte le regole su un suolo privato. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Approfondisci con queste news
Protesta simbolica dei gestori e delle attività commerciali di Largo Maradona a #Napoli, meta di pellegrinaggio di migliaia di turisti. Il volto del murales è stato coperto. La decisione presa dopo il maxi blitz della Polizia Municipale che ha portato al sequestro di - facebook.com Vai su Facebook
Gaza, protesta nelle scuole a Napoli e duecento presidi firmano per la Palestina - X Vai su X
Largo Maradona chiuso per protesta, coperto il murale di Diego: turisti delusi - Una delle mete più visitate d’Italia dopo il Colosseo, è stata chiusa e coperta da una parete di ... Secondo tuttonapoli.net
Dopo il blitz la protesta, coperto il murales di Maradona - Un lenzuolo bianco calato dall'alto a coprire il volto del murale di Maradona che domina la piazza che a Napoli prende il nome dal Pibe de Oro. Segnala ansa.it
Napoli, chiuso il murales di Maradona, ma Bostik: «Riapro tra due giorni» - Non è che ci hanno chiuso, ho chiuso io per protesta. Lo riporta msn.com