Napoli prof controlla i bagni maschili e trova un coltello di 20 centimetri | arrivano i carabinieri

Un coltello di venti centimetri a scuola. È quanto scoperto ieri mattina dai carabinieri della stazione Napoli Marianella, che sono intervenuti su segnalazione del corpo docente nell’istituto comprensivo 35° Scudillo Carafa Salvemini nella zona dei Colli Aminei. Poco prima una professoressa aveva notato uno strano movimento di alunni all’interno dei bagni maschili. La docente ha . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Napoli, prof controlla i bagni maschili e trova un coltello di 20 centimetri: arrivano i carabinieri

