Napoli nel bagno dei maschi della scuola media c'è troppo viavai | scoperto un coltello nella cassetta del wc
La scoperta è stata effettuata da una professoressa all'interno del bagno dei maschi dell'Istituto Comprensivo Scudillo Carafa Salvemini, ai Colli Aminei. Indagini dei carabinieri in corso. 🔗 Leggi su Fanpage.it
News recenti che potrebbero piacerti
Tappeti bagno via nuova Toscanella, 100 Napoli ?www.fiorentinohome.com whatsapp +39 328 954 5796 081 040 16 17 spedizioni in tutta Italia - facebook.com Vai su Facebook
Napoli, nel bagno dei maschi della scuola media c’è troppo viavai: scoperto un coltello nella cassetta del wc - La scoperta è stata effettuata da una professoressa all'interno del bagno dei maschi dell'Istituto Comprensivo Scudillo Carafa Salvemini, ai Colli Aminei ... Segnala fanpage.it
Napoli, coltello nascosto nel bagno della scuola: i carabinieri intervengono allo Scudillo Carafa Salvemini - Ieri mattina i carabinieri della stazione Napoli Marianella sono intervenuti su segnalazione del corpo docente nell’istituto comprensivo 35° Scudillo Carafa Salvemini nella zona ... Secondo ilmattino.it
Nidi di processionaria nelle scuole di Napoli: arrivano i disinfestatori - Sono numerosi gli interventi di disinfestazione condotti dalla Napoli Servizi in questi giorni, dopo l'allarme ... Secondo fanpage.it