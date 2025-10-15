Anthony Ihaza Ehogonoh è deceduto lo scorso 6 ottobre a Napoli, dopo essere stato neutralizzato con un taser. E’ stato attraversato da due scosse, la seconda più intensa in quanto la prima, come lo spray urticante, si era rivelata inefficace: è quanto emerge dall’esame autoptico eseguito ieri, nel secondo policlinico di Napoli, sulla salma di . 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Napoli, muore dopo il taser: i risultati dell’esame autoptico