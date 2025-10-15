Napoli muore dopo il taser | i risultati dell’esame autoptico
Anthony Ihaza Ehogonoh è deceduto lo scorso 6 ottobre a Napoli, dopo essere stato neutralizzato con un taser. E’ stato attraversato da due scosse, la seconda più intensa in quanto la prima, come lo spray urticante, si era rivelata inefficace: è quanto emerge dall’esame autoptico eseguito ieri, nel secondo policlinico di Napoli, sulla salma di . 🔗 Leggi su 2anews.it
Altre letture consigliate
Napoli, muore dopo il taser: indagati 5 carabinieri per “eccesso colposo” - X Vai su X
Donna muore in pronto soccorso a Napoli, la famiglia presenta un esposto - facebook.com Vai su Facebook
Napoli, uomo di 35 anni muore in ambulanza dopo essere stato colpito col taser - Secondo una prima ricostruzione, i militari sono intervenuti a seguito di una segnalazione per una lite in famiglia. tg24.sky.it scrive
Napoli, muore dopo essere stato colpito con il taser: indagini in corso - Dopo l’uso del taser da parte dei carabinieri, un uomo di 35 anni muore in ambulanza; le autorità stanno approfondendo i fatti. Da notizie.it
Napoli, morto dopo il taser. L’autopsia rivela: «Il 35enne fu colpito quattro volte» - Ci vorranno sessanta giorni perché il perito della procura depositi la relazione sull’esame autoptico di ieri sul corpo di Anthony Ihaza Ehogonoh, il 35enne deceduto lo scorso ... Come scrive ilmattino.it