Napoli Juan Jesus | Qui ho toccato l' apice della mia carriera

Napoli, 15 ottobre 2025 - Passano le stagioni, cambiano allenatori e obiettivi ma il Napoli ha sempre bisogno di Juan Jesus, che oggi si è concesso ai microfoni di Radio Crc, testimoniando la sua immensa leadership in campo e fuori. Le prime 100 presenze al Napoli di Juan Jesus. Partendo dal primo ambito, il brasiliano (con passaporto italiano celebrato nei mesi scorsi anche sui propri profili social) ha da poco toccato le 100 presenze in azzurro: un traguardo non esattamente scontato per un giocatore che all'ombra del Vesuvio ha vissuto diversi momenti di tensione, con sul tavolo anche l'ipotesi dell'addio anticipato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Napoli, Juan Jesus: “Qui ho toccato l'apice della mia carriera”

