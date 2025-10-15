Napoli interessato a Amadou Haidara | il Lipsia è pronto a cederlo ma c’è anche l’Aston Villa

Il Napoli pianifica il futuro con lucidità, ma senza perdere d’occhio le urgenze del presente. Tra gennaio e febbraio, infatti, Antonio Conte dovrà fare a meno di Zambo Anguissa, impegnato in Coppa d’Africa con il Camerun. Un’assenza che non può essere sottovalutata, soprattutto in un reparto che vive di equilibrio e dinamismo. Si profila un duello di mercato fra il Napoli e l’Aston Villa. Stando a quanto riportato dal giornalista Ekrem Konur di CaughtOffside, i due club avrebbero messo nel mirino Amadou Haidara del Lipsia. La situazione contrattuale del centrocampista lo rende, infatti, un obiettivo particolarmente appetibile sul mercato. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

