Napoli doppio accordo | rinnovano due giocatori importanti per Conte

Dailynews24.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Antonio Conte può esultare, visto che sono pronti due accordi di rinnovo. Infatti, Frank Zambo Anguissa e Amir Rrahmani rinnoveranno con il Napoli e si legheranno ai partenopei almeno per altri 2-3 anni Doppio rinnovo in vista a Napoli Dopo tante indiscrezioni, tra possibili addii e permanenze confermate, sembrerebbe che Anguissa e Rrahmani rinnoveranno i . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

