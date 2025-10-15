Napoli doppio accordo | rinnovano due giocatori importanti per Conte
Antonio Conte può esultare, visto che sono pronti due accordi di rinnovo. Infatti, Frank Zambo Anguissa e Amir Rrahmani rinnoveranno con il Napoli e si legheranno ai partenopei almeno per altri 2-3 anni Doppio rinnovo in vista a Napoli Dopo tante indiscrezioni, tra possibili addii e permanenze confermate, sembrerebbe che Anguissa e Rrahmani rinnoveranno i . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it
Scopri altri approfondimenti
A Stile tv il doppio ex di Napoli e Torino: «Ho imparato tanto a Napoli, poi non ho voluto rinnovare perché avevo 25 anni e volevo giocare titolare e a Napoli il mio ruolo era quello di entrare dalla panchina» - facebook.com Vai su Facebook
Napoli, come Conte gestisce il doppio impegno e De Bruyne #SkySport #SkySerieA https://sport.sky.it/calcio/serie-a/video/2025/10/06/napoli-genoa-analisi-club-1041469?social=twitter_skysport_link_null… - X Vai su X
Napoli, doppio accordo: rinnovano due giocatori importanti per Conte - Infatti, Frank Zambo Anguissa e Amir Rrahmani rinnoveranno con il Napoli e si ... Lo riporta dailynews24.it
Napoli, Rrahmani rinnova. Poi Anguissa - Con il centrocampista avviata la trattativa: c’è ottimismo ... Si legge su tuttosport.com
Napoli, doppio rinnovo: De Laurentiis strappa due firme importanti - Il Napoli si prepara a tornare in campo con la consapevolezza di dover difendere il titolo e, attualmente, anche il primo posto in classifica. Lo riporta fantacalcio.it