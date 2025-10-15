Napoli Conte verso Torino con un dubbio | turnover o rischio?

Le ultime sedute a Castel Volturno hanno confermato il pieno recupero di Matteo Politano, ma lo staff tecnico invita alla cautela. Dopo la sosta, Antonio Conte vuole evitare rischi fisici, consapevole che in ventidue giorni si giocheranno sette partite. “Ha smaltito il problema, ma Conte valuterà se farlo partire dall’inizio o utilizzarlo a gara in corso” A riportarlo è Francesco Modugno su Sky Sport 24, spiegando che la priorità sarà preservare gli equilibri e gestire le energie. Il Torino di Marco Baroni rappresenta un test fisico impegnativo, e Politano potrebbe essere risparmiato per entrare nel momento più caldo del match. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, Conte verso Torino con un dubbio: turnover o rischio?

