"> Arrivano i nazionali, e per Antonio Conte inizia una settimana speciale. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, Hojlund, McTominay e Gilmour sono stati i primi a tornare a Castel Volturno dopo gli impegni con le rispettive selezioni, pronti a preparare la delicata trasferta di sabato contro il Torino. Una sfida che vale molto per il cammino del Napoli – in vetta insieme con la Roma – ma anche per lo stesso Conte. Il tecnico, infatti, tornerà nella sua città d’adozione, Torino, dove vivono la moglie e la figlia, e dove ha scritto pagine importanti della sua carriera juventina. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Napoli, Conte verso la panchina numero 50: Torino tappa simbolica nel suo destino