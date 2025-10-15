Napoli Conte è in emergenza | occhio alla possibile chance dal 1? per l’azzurro
Sabato 18 ottobre il Napoli scenderà in campo contro il Torino allo Stadio Olimpico. Tra le novità di formazione potrebbe esserci Luca Marinucci, giovane difensore che Antonio Conte sta valutando per una maglia da titolare. Le assenze di Rrahmani e Buongiorno lasciano spazio a nuove soluzioni difensive e Marinucci potrebbe essere la scelta giusta per dare equilibrio e freschezza al reparto. Napoli, emergenza infortuni in vista della gara col Torino. Il tecnico azzurro starebbe perciò pensando di dare fiducia al giovane difensore in vista del prossimo impegno di Serie A. Luca Marinucci potrebbe avere una chance dal primo minuto allo Stadio Olimpico Grande Torino. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
