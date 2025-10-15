Napoli blitz della Polizia Municipale e sequestro ai Quartieri | per protesta chiude Largo Maradona
Dopo il Colosseo e prima di Pompei, è diventato uno dei luoghi più visitati d’Italia: Largo Maradona, nel cuore dei Quartieri Spagnoli di Napoli. Ma da ieri, l’iconico spazio dedicato al Pibe de Oro è stato sequestrato. Un blitz della Polizia Municipale ha portato alla chiusura dell’area. Centinaia di turisti sono rimasti fuori dai cancelli, . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
