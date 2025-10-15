Napoli Basket ufficializzata la nuova denominazione del PalaBarbuto

15 ott 2025

Il PalaBarbuto cambia denominazione e diventa “Alcott Arena”. Il Napoli Basket ha ufficializzato nelle scorse ore la notizia, già nota da qualche giorno, dell'accordo biennale con il brand di abbigliamento per il ‘naming’ del palazzetto di Fuorigrotta.“È con grande soddisfazione che annunciamo la. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

