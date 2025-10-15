Napoli Basket ufficializzata la nuova denominazione del PalaBarbuto

Il PalaBarbuto cambia denominazione e diventa “Alcott Arena”. Il Napoli Basket ha ufficializzato nelle scorse ore la notizia, già nota da qualche giorno, dell'accordo biennale con il brand di abbigliamento per il ‘naming’ del palazzetto di Fuorigrotta.“È con grande soddisfazione che annunciamo la. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

: ’ ? Leggi il comunicato: http://bit.ly/3KMv3j0 #NapoliBasketball | #Alcott | #DestinationNapoli | #AlcottArena - X Vai su X

**RINNOVO ACCORDO DI CONVENZIONE Anno Sportivo 2025-26** NAPOLI BASKET ACADEMY Visita la pagina dedicata e scopri i vantaggi riservati ai soci https://www.craltlc.it/index.php/catalogo-tempo-libero/napoli-basket-academy - facebook.com Vai su Facebook

Alcott diventa main sponsor del Napoli Basket, nasce la Alcott Arena - Napoli Basket, squadra che milita nel campionato nazionale di Serie A e che oggi è guidata dalla nuova e ambiziosa pr ... Riporta it.fashionnetwork.com

Alcott e Napoli Basket insieme: firmata la partnership che dà vita alla Alcott Arena - La storica azienda Capri Group, cui fanno capo i brand ALCOTT e Gutteridge, diventa Main Sponsor della S. Secondo msn.com

Pallacanestro: il brand di abbigliamento Alcott diventa main sponsor di Napoli Basket - Abbiamo aggiornato la nostra Informativa sulla Privacy. primapress.it scrive