Napoli 3 rapine in una notte | fermato 16enne
Le tre rapine, avvenute a Napoli, sono state messe in atto da un 16enne ed un complice del quale si sono perse le tracce. Tre rapine, a Napoli, nella notte tra venerdì e sabato scorso. Nel mirino ragazzi e i loro cellulari. A mettere in atto tutto, anche con l’uso di armi, un 16enne georgiano . 🔗 Leggi su 2anews.it
