Napoli 10 Daspo per violenze e scavalcamenti negli stadi | provvedimenti fino a 6 anni

Provvedimenti da 2 a 6 anni per tifosi coinvolti in episodi di violenza, scavalcamenti e uso di fumogeni durante le partite di Napoli, Pisa e Cremonese. Il Questore di Napoli ha adottato 10 provvedimenti di divieto di accesso alle manifestazioni sportive (DASPO), istruiti e predisposti dalla Divisione Polizia Anticrimine della Questura. Nello specifico, 7 provvedimenti, della durata di 2 anni, sono stati adottati nei confronti di altrettanti soggetti, di età compresa tra i 22 e i 33 anni che, in occasione dell’incontro di calcio Napoli-Cagliari, disputatosi presso lo stadio “ Diego Armando Maradona”, erano stati denunciati a vario titolo per scavalcamento, violenza o minacce ed accensione di fumogeni in occasione di manifestazioni sportive. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it