Mutti | Lavorate 728mila tonnellate pomodoro nella campagna 2025
I volumi registrati nel corso dell’estate hanno, infatti, consentito al Gruppo di riequilibrare la situazione particolarmente complessa generata dalla campagna 2024, conclusa con un ammanco del 20% in termini quantitativi che aveva comportato una rottura di stock quasi totale in prossimità. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
