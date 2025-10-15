Mutti | Lavorate 728mila tonnellate pomodoro nella campagna 2025

Parmatoday.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I volumi registrati nel corso dell’estate hanno, infatti, consentito al Gruppo di riequilibrare la situazione particolarmente complessa generata dalla campagna 2024, conclusa con un ammanco del 20% in termini quantitativi che aveva comportato una rottura di stock quasi totale in prossimità. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

