Musica nelle cuffie ma arriva il tram Turchia | a un passo dalla tragedia un gesto eroico le salva la vita

15 ott 2025

Momenti di paura a Kayseri, in Turchia, nel pomeriggio di martedì 14 ottobre. Una donna, probabilmente distratta dalla musica che stava ascoltando con le cuffie, ha rischiato di essere investita da un tram in arrivo. A evitare il peggio è stato un addetto alla sicurezza, che con grande prontezza e sangue freddo è riuscito a intervenire all’ultimo istante, spingendola via dai binari e salvandole. 🔗 Leggi su Feedpress.me

