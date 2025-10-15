Momenti di paura a Kayseri, in Turchia, nel pomeriggio di martedì 14 ottobre. Una donna, probabilmente distratta dalla musica che stava ascoltando con le cuffie, ha rischiato di essere investita da un tram in arrivo. A evitare il peggio è stato un addetto alla sicurezza, che con grande prontezza e sangue freddo è riuscito a intervenire all’ultimo istante, spingendola via dai binari e salvandole. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Musica nelle cuffie, ma arriva il tram. Turchia: a un passo dalla tragedia, un gesto eroico le salva la vita