Musica letture teatro apericena e solidarietà | gli eventi di ottobre a Rottofreno

Ottobre si anima a San Nicolò, Rottofreno e Santimento con un ricco calendario di eventi per tutte le età.Tra incontri culturali, corsi gratuiti, attività per bambini, serate per ragazzi, iniziative solidali e feste all’aria aperta, il territorio offre occasioni preziose per socializzare. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

